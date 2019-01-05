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Порошенко вручил Варфоломею государственную награду

Новости » Общество    05.01.2019 - 16:14
Порошенко вручил Варфоломею государственную награду
Фото: вручение государственной награды (president.gov.ua)

Порошенко наградил Варфоломея орденом "За заслуги"

Президент Украины Петр Порошенко наградил Вселенского патриарха Варфоломея орденом "За заслуги" I степени. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу президента Украины.

Сообщается, что награда была вручена за "выдающийся личный вклад Его Святейшества в развитие автокефальной поместной Православной Церкви Украины, подъем авторитета православия в мире, многолетнюю деятельность, утверждение идеалов духовности, милосердия и межконфессионального согласия".

Также Вселенский патриарх вручил президенту памятную медаль - крест Панагия Паммакаристос.

Ранее сообщалось, что Епифаний провел первую встречу с Варфоломеем. В Стамбуле, перед подписанием томоса об автокефалии, состоялась первая встреча Вселенского Патриарха Варфоломея и предстоятеля Православной Церкви Украины Епифания.

Напомним, Порошенко заявил, что после вручение томоса предстанет автокефальная Православная церковь Украины. Также президент Украины поблагодарил Варфоломея за мужество начать процесс предоставления автокефалии.

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