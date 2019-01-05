Епифаний провел первую встречу с Варфоломеем

Встреча состоялась в резиденции Патриарха Констанинопольського

В Стамбуле, перед подписанием томоса об автокефалии, состоялась первая встреча Вселенского Патриарха Варфоломея и предстоятеля Православной Церкви Украины (ПЦУ) Епифания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ПЦУ в Twitter.

В ПЦУ рассказали, что встреча состоялась в резиденции Константинопольского Патриарха.

Ранее сообщалось, что Вселенский патриарх Варфоломей сегодня в субботу, 5 января, подписал томос об автокефалии об'объединенной Православной церкви Украины. Церемония подписания томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

Также сообщалось, что сегодня, 5 января, утром украинская делегация прибыла турецкий город Стамбул получать томос Вселенского патриарха об автокефалии Православной церкви в Украине.

Участники делегации примут участие в церемонии подписания томоса вселенским патриархом Варфоломеем, и в молитве в Патриаршем храме Св.Георгия. По завершению процедуры подписания томоса прозвучат заявления: вселенского патриарха Варфоломея, митрополита Киевского и всея Украины Епифания, президента Порошенко.