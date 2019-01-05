Порошенко вручив Варфоломію державну нагороду

Фото: вручення державною нагороди (president.gov.ua)

Порошенко нагородив Варфоломія орденом "За заслуги"

Президент України Петро Порошенко нагородив Вселенського патріарха Варфоломія орденом "За заслуги" I ступеня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента України.

Повідомляється, що нагорода була вручена за "визначний особистий внесок його всесвятості у розбудову автокефальної помісної Православної церкви України, піднесення авторитету православ'я у світі, багаторічну діяльність з утвердження ідеалів духовності, милосердя і міжконфесійної злагоди".

Також Вселенський патріарх вручив президенту України пам’ятну медаль - хрест Панагія Паммакарістос.

Раніше повідомлялось, що Епіфаній провів першу зустріч з Варфоломієм. У Стамбулі, перед підписанням томосу про автокефалію, відбулась перша зустріч Вселенського патріарха Варфоломія та предстоятеля Православної церкви України Епіфанія.

Нагадаємо, Порошенко заявив, що після вручення томосу постане автокефальна Православна церква України. Також президент України подякував Варфоломію за мужність розпочати процес надання автокефалії.