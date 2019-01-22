Порошенко вручил Филарету Звезду Героя Украины

Фото: Порошенко и Филарет (facebook.com/petroporoshenko)

Порошенко заявил, что Филарет остается духовным лидером украинской церкви

Президент Украины Петр Порошенко вручил патриарху Филарету Звезду Героя Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Twitter главы государства.

Церемония вручения состоялась на торжественном приеме по случаю Дня Соборности Украины.

Фото (twitter.com/poroshenko)

"Святейший Патриарх Филарет остается духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа. Поэтому принял решение присвоить ему звание Героя Украины. Эта награда абсолютно заслужена. Он всю жизнь самоотверженно служил церкви и украинскому народу", - сказал президент.

Напомним, 8 января Порошенко присвоил патриарху Филарету звание "Герой Украины". Тогда глава государства, в частности, отметил вклад патриарха в борьбу за украинскую поместную церковь.

"Он был, есть и остается духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа. Вот почему принял решение присвоить ему звание "Герой Украины", - написал президент.

Ранее патриарх Филарет объяснил, почему он снял свою кандидатуру во время избрания митрополита на Объединительном соборе 15 декабря. Он отметил, что это было не очень сложно, поскольку его цель - создать единственную в Украине православную церковь.