Порошенко поручил Полтораку и Муженко на следующей неделе доложить о первых результатах расследования взрыва на Ровенском полигоне

Президент Украины Петр Порошенко временно запретил использование отдельных минометов на военных учениях на время расследования взрыва на Ровенском полигоне. Об этом глава государства заявил сегодня, 6 июля 2018 года.

Так, Порошенко прокомментировал взрыв на Ровенском полигоне, поручив министру обороны Степану Полтораку и глав Генштаба ВСУ Виктору Муженко срочно разобраться в причинах указанной трагедии и на следующей неделе доложить о ходе расследования.

"Даю поручение Степану Полтораку и Виктору Муженко на учениях до завершения расследования указанные минометы (речь идет о минометах, вроде того, что разорвался сегодня на Ровенском полигоне, - ред.) не применять. Доложить мне в конце следующей недели первые результаты расследования", - заявил он.

Державне підприємство «Завод 410 Цивільної Авіації» Опубліковано Петром Порошенком П'ятниця, 6 липня 2018 р.

Напомним, сегодня, 6 июля 2018 года, около 6:00 утра на Ровенском военном полигоне произошел разрыв миномета. В результате взрыва погибли 3 военных, которые находились вблизи него, еще 9 военных получили ранения. Как сообщили в Минобороны, на данный момент основной версией причины трагедии является нарушение мер безопасности.