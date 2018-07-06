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Порошенко тимчасово заборонив використання окремих мінометів на військових навчаннях

НовиниНадзвичайні події    06.07.2018 - 12:18
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко доручив Полтораку і Муженко наступного тижня доповісти про перші результати розслідування вибуху на Рівненському полігоні

Президент України Петро Порошенко тимчасово заборонив використання окремих мінометів на військових навчаннях на час розслідування вибуху на Рівненському полігоні. Про це глава держави заявив сьогодні, 6 липня 2018 року.

Так, Порошенко прокоментував вибух на Рівненському полігоні, доручивши міністру оборони Степану Полтораку та глав Генштабу ЗСУ Віктору Муженку терміново розібратися в причинах зазначеної трагедії і наступного тижня доповісти щодо ходу розслідування.

"Даю доручення Степану Полтораку і Віктору Муженко на навчаннях до завершення розслідування зазначені міномети (мова йде про міномети, на кшталт того, що розірвався сьогодні на Рівненському полігоні, - ред.) не застосовувати. Доповісти мені наприкінці наступного тижня перші результати розслідування", - заявив він.

 

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Опубліковано Петром Порошенком П'ятниця, 6 липня 2018 р.

Нагадаємо, сьогодні, 6 липня 2018 року, близько 6 години ранку на Рівненському військовому полігоні стався розрив міномета. Внаслідок вибуху загинули 3 військових, які знаходилися поблизу нього, ще 9 військових отримали поранення. Як повідомили у Міноборони, наразі основною версією причини трагедії є порушення заходів безпеки.

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Теги публікації: Порошенко Петро, минометы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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