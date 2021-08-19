Порошенко очолив рейтинг політиків, які зробили найбільше для України, - опитування
П'ятий президент Петро Порошенко очолив рейтинг політиків, які, на думку громадян України, зробили найбільше для зміцнення державності та суверенітету України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на опитування, яке проводилось фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.
На другому місці - Леонід Кучма. На третьому - В’ячеслав Чорновіл.
Стосовно митців, які найбільше зробили для розвитку української культури з часу проголошення незалежності, респонденти найчастіше називають Святослава Вакарчука та Андрія Кузьменка (Кузьму Скрябіна) – майже по 10% згадок. На третьому місці за кількістю згадок Ліна Костенко – 8%. Достатньо часто респонденти називали переможців "Євробачення" Руслану Лижичко (5,4%) і Джамалу (4,2%). Актора Богдана Ступку відзначили 4,6% респондентів. Понад 3% респондентів серед переліку митців назвали також Софію Ротару.
Опитування проводилось 29 липня - 4 серпня. Соціологи опитали 2019 респондентів, теоретична похибка не перевищує 2,3%.
Як повідомлялося, раніше опитування показало, що кожен десятий українець готовий стати депутатом.