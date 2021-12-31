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Порошенко: в вопросах санкций против России союзники Украины должны действовать жестче

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Киев, Пятница 31 декабря 2021 16:09
Порошенко: в вопросах санкций против России союзники Украины должны действовать жестче Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Западные союзники Украины должны быть более эффективными в вопросе усиления санкций против России.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в интервью главному редактору "Газета виборчій" Адаму Михнику.

Накануне обследованных переговоров между руководством США и России, а также заседание Комиссии НАТО-Россия Порошенко призывает западных партнеров Украины повысить цену дальнейшей агрессии для Путина настолько, чтобы она стала неприемлемой.

"США и Европа должны действовать быстрее и эффективнее в вопросах энергетических санкций, а также финансовых санкций. Путин должен осознавать, что в случае агрессии через час против России будут применены санкции, которые разрушат ее экономику. И только тогда он начнет весить, стоит ли ему идти против Украины", - заявил Порошенко.

На вопрос Михника, какая санкция для России будет наиболее чувствительной, Порошенко заявил, что предоставление Украине "Плана действий по членству в НАТО" уже в июне 2022 года, на мадридском саммите.

"И в конце концов Украине нужно предоставить летальную оружие для повышения цены, которую Путин заплатит в случае полномасштабной агрессии", - резюмировал Порошенко.

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