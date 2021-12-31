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Порошенко: у питаннях санкцій проти Росії союзники України мають діяти жорсткіше

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Київ, П'ятниця 31 грудня 2021 16:09
Порошенко: у питаннях санкцій проти Росії союзники України мають діяти жорсткіше Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Західні союзники України мають бути більш ефективними у питанні посилення санкцій поти Росії.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в інтерв´ю головному редактору "Газета виборчій" Адаму Міхніку.

Напередодні проанонсованих переговорів між керівництвом США та Росії, а також засідання Комісії НАТО-Росія Порошенко закликає західних партнерів України підвищити ціну подальшої агресії для Путіна настільки, щоб вона стала неприйнятною.

"США і Європа мають діяти швидше та ефективніше в питаннях енергетичних санкцій, а також фінансових санкцій. Путін має усвідомлювати, що у випадку агресії через годину проти Росії будуть застосовані санкції, які зруйнують її економіку. І тільки тоді він почне важити, чи йому варто йти проти України", - заявив Порошенко.

На запитання Міхніка, яка санкція для Росії буде найбільш дошкульною, Порошенко заявив, що надання Україні "Плану дій щодо членства в НАТО" вже у червні 2022 року, на Мадридському саміті.

"І врешті решт Україні потрібно надати летальну зброю для підвищення ціни, яку Путін заплатить у випадку повномасштабної агресії", - резюмував Порошенко.

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