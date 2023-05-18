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Порошенко з волонтерами зробили перший мобільний шиномонтаж для фронту

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

Пʼятий президент Петро Порошенко разом з волонтерами ГО "Справа громад" зробили першу шиномонтажну майстерню для фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"Заміна коліс на передовій - велика проблема. Щоб знайти стаціонарну майстерню, часто доводиться везти техніку за багато кілометрів, та й коштують такі послуги недешево. І часу бракує. Тим більше для наших воїнів, коли техніка вже мала бути готова на вчора. Бо горить", - написав Порошенко.

У контейнері є багатофункціональний шиномонтажний верстат, який може "перевзувати" практично всі колеса для військової техніки.

Є також балансувальний верстат, кран-балка для підйому коліс, а також всі пневматичні та гідравлічні домкрати, пневматичний гайковерт, необхідні головки та підставки. Електрообладнання працює завдяки потужному генератору.

Коштує виробництво такого шиномонтажу близько 1 млн гривень - половину зібрали волонтери, половину додав Фонд Порошенка.

Нагадаємо, напередодні війська РФ здійснили майже 200 ударів Сумської області.

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