Порошенко с волонтерами сделал первый мобильный шиномонтаж для фронта

"Замена колес на передовой - большая проблема. Чтобы найти стационарную мастерскую, часто приходится везти технику за много километров, да и стоят такие услуги недешево. И времени не хватает. Тем более для наших воинов, когда техника уже должна была быть готова на вчера. Потому что горит", - написал Порошенко.

В контейнере имеется многофункциональный шиномонтажный станок, который может "переобувать" практически все колеса для военной техники.

Есть также балансировочный станок, кран-балка для подъема колес, также все пневматические и гидравлические домкраты, пневматический гайковерт, нужные головки и подставки. Электрооборудование работает благодаря мощному генератору.

Стоит производство такого шиномонтажа около 1 млн гривен - половину собрали волонтеры, половину добавил Фонд Порошенко.