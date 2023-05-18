Порошенко з волонтерами зробили перший мобільний шиномонтаж для фронту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook .

"Заміна коліс на передовій - велика проблема. Щоб знайти стаціонарну майстерню, часто доводиться везти техніку за багато кілометрів, та й коштують такі послуги недешево. І часу бракує. Тим більше для наших воїнів, коли техніка вже мала бути готова на вчора. Бо горить", - написав Порошенко.

У контейнері є багатофункціональний шиномонтажний верстат, який може "перевзувати" практично всі колеса для військової техніки.

Є також балансувальний верстат, кран-балка для підйому коліс, а також всі пневматичні та гідравлічні домкрати, пневматичний гайковерт, необхідні головки та підставки. Електрообладнання працює завдяки потужному генератору.

Коштує виробництво такого шиномонтажу близько 1 млн гривень - половину зібрали волонтери, половину додав Фонд Порошенка.