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Порошенко с волонтерами сделал первый мобильный шиномонтаж для фронта

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Четверг 18 мая 2023 22:36
Порошенко с волонтерами сделал первый мобильный шиномонтаж для фронта Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

Пятый президент Петр Порошенко вместе с волонтерами ОО "Справа громад" сделали первую шиномонтажную мастерскую для фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Замена колес на передовой - большая проблема. Чтобы найти стационарную мастерскую, часто приходится везти технику за много километров, да и стоят такие услуги недешево. И времени не хватает. Тем более для наших воинов, когда техника уже должна была быть готова на вчера. Потому что горит", - написал Порошенко.

В контейнере имеется многофункциональный шиномонтажный станок, который может "переобувать" практически все колеса для военной техники.

Есть также балансировочный станок, кран-балка для подъема колес, также все пневматические и гидравлические домкраты, пневматический гайковерт, нужные головки и подставки. Электрооборудование работает благодаря мощному генератору.

Порошенко с волонтерами сделал первый мобильный шиномонтаж для фронта

Стоит производство такого шиномонтажа около 1 млн гривен - половину собрали волонтеры, половину добавил Фонд Порошенко.

Напомним, накануне войска РФ нанесли почти 200 ударов Сумской области.

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