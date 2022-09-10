Порошенко с волонтерами передадут ВСУ комплект радиостанций Motorola

Пятый президент Петр Порошенко с волонтерами ОО "Справа громад" передадут ВСУ более 200 радиостанций Motorola и оборудование для связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .

"Мы закупили бригадный комплект связи. Это - клад не просто для каждого зампотыла бригады, а мечта и клад для каждого комбрига. Это крутые радиостанции Motorola 4401. Вот - командирские радиостанции 4800. Это - дополнительные аккумуляторы, дополнительные антенны. Это - ретранслятор, который увеличивает в разы зону действия связи бригады. У всех радиостанций связь цифровая, защищенная, 256 бит", - заявил Порошенко.