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Порошенко с волонтерами передадут ВСУ комплект радиостанций Motorola

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Суббота 10 сентября 2022 12:32
Порошенко с волонтерами передадут ВСУ комплект радиостанций Motorola Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Илона Свиридова

Пятый президент Петр Порошенко с волонтерами ОО "Справа громад" передадут ВСУ более 200 радиостанций Motorola и оборудование для связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Мы закупили бригадный комплект связи. Это - клад не просто для каждого зампотыла бригады, а мечта и клад для каждого комбрига. Это крутые радиостанции Motorola 4401. Вот - командирские радиостанции 4800. Это - дополнительные аккумуляторы, дополнительные антенны. Это - ретранслятор, который увеличивает в разы зону действия связи бригады. У всех радиостанций связь цифровая, защищенная, 256 бит", - заявил Порошенко.

Порошенко с волонтерами передадут ВСУ комплект радиостанций Motorola

Напомним, за полгода после начала широкомасштабного вторжения российской армии структуры Порошенко с волонтерами передали в ВСУ помощь на сумму почти 46 млн долларов США.

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