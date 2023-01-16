Порошенко з волонтерами купив для ЗСУ 80 терміналів Starlink

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook .

"Старлінки майже так само необхідні, як і бронетехніка, як і БПЛА та ЗУшки. І потрібно їх багато. Дякую Ілону Маску, а найголовніше дякую вам! Всім тим, хто допомагає нам доставляти такі скарби на фронт", - сказав Порошенко.

За його словами, термінали забезпечують надійний зв’язок та координацію військ. Це також ефективний засіб для кращого застосування артилерії, ракет, дронів і розвідки.