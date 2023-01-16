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Порошенко с волонтерами купил для ВСУ 80 терминалов Starlink

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Понедельник 16 января 2023 20:41
Порошенко с волонтерами купил для ВСУ 80 терминалов Starlink Фото: Петр Порошенко (facebook.com/petroporoshenko)
Автор: Юлия Бойко

Пятый президент Петр Порошенко с волонтерами ОО "Справа громад" купил для нужд ВСУ 80 терминалов Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Старлинки почти так же необходимы, как и бронетехника, как и БПЛА и ЗУшки. И нужно их много. Спасибо Илону Маску, а самое главное спасибо вам! Всем тем, кто помогает нам доставлять такие сокровища на фронт", - сказал Порошенко.

По его словам, терминалы обеспечивают надежную связь и координацию войск. Это также эффективное средство для лучшего применения артиллерии, ракет, дронов и разведки.

Напомним, в целом с 24 февраля в Порошенко направили в поддержку ВСУ более 1 млрд 650 млн гривен.

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