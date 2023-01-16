Порошенко с волонтерами купил для ВСУ 80 терминалов Starlink

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .

"Старлинки почти так же необходимы, как и бронетехника, как и БПЛА и ЗУшки. И нужно их много. Спасибо Илону Маску, а самое главное спасибо вам! Всем тем, кто помогает нам доставлять такие сокровища на фронт", - сказал Порошенко.

По его словам, терминалы обеспечивают надежную связь и координацию войск. Это также эффективное средство для лучшего применения артиллерии, ракет, дронов и разведки.