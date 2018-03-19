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Порошенко вніс в Раду законопроект про валюту

НовиниПолітика    19.03.2018 - 10:26
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Наразі текст законопроекту на сайті парламенту відсутній

Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної ради України законопроект №8152 "Про валюту". Про це свідчить інформація на сайті партаменту.

Так, сьогодні, 19 березня 2108 року, глава держави вніс на розгляд парламенту законопроект про валюту, який Порошенко визначив як невідкладний.

Наразі текст законопроекту на сайті парламенту відсутній.

Фото: сторінка законопроекту про валюту на сайті Ради (rada.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національна рада реформ розглянула та схвалила розроблений Національним банком України проект закону "Про валюту". Законопроект, зокрема, передбачає введення поступової, послідовної та гнучкої лібералізації на валютному ринку України, вільний рух капіталу та інших валютних цінностей, а також ліквідує такий захід впливу, як зупинення зовнішньоекономічної діяльності. Даний законопроект є дуже важливим для бізнесу, а також стимулює розвиток економіки. Національний банк України привітав схвалення законопроекту і напраление його на розгляд парламенту, а також висловив сподівання на якнайшвидше його прийняття.

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Теги: Порошенко Петро, валюта, Верховна Рада
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