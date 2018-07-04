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Порошенко вніс до Ради законопроект про податок на виведений капітал

НовиниПолітика    04.07.2018 - 15:42
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

За словами президента, законопроект має величезну підтримку бізнес-спільноти

Президент Петро Порошенко вніс до Верховної ради України законопроект "Про податок на виведений капітал". Про це голова держави оголосив під час зустрічі з бізнесом.

Фото: скрін

"Вніс до Верховної ради проект закону "Про податок на виведений капітал". Як це відбулося в Естонії, де такий закон вже діє. Приємно, що цей законопроект сьогодні під час зустрічі з бізнес-спільнотою мав величезну підтримку", - зазначив голова держави.

Фото: скрін

 

Президент вніс до парламенту важливий для бізнесу Закон про податок на виведений капітал. Бізнес дуже красномовно підтримав.

Опубліковано Святославом Цеголком Середа, 4 липня 2018 р.

Нагадаємо, раніше Порошенко підписав закон про валюту. "Це - ще один акт економічної свободи і наша спільна перемога", - підкреслив президент.

Рада у четвер розпочне роботу з законопроекту про механізм "єдиного вікна" на митниці Комітет у середу не розглядатиме питання депутатської недоторканності
Теги публікації: Порошенко Петро, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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