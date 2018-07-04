Порошенко вніс до Ради законопроект про податок на виведений капітал

За словами президента, законопроект має величезну підтримку бізнес-спільноти

Президент Петро Порошенко вніс до Верховної ради України законопроект "Про податок на виведений капітал". Про це голова держави оголосив під час зустрічі з бізнесом.

Фото: скрін

"Вніс до Верховної ради проект закону "Про податок на виведений капітал". Як це відбулося в Естонії, де такий закон вже діє. Приємно, що цей законопроект сьогодні під час зустрічі з бізнес-спільнотою мав величезну підтримку", - зазначив голова держави.

Фото: скрін

Президент вніс до парламенту важливий для бізнесу Закон про податок на виведений капітал. Бізнес дуже красномовно підтримав. Опубліковано Святославом Цеголком Середа, 4 липня 2018 р.

Нагадаємо, раніше Порошенко підписав закон про валюту. "Це - ще один акт економічної свободи і наша спільна перемога", - підкреслив президент.