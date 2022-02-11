Порошенко: власть пытается блокировать мою деятельность

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление политика во время выступления перед тысячами сторонников возле Киевского апелляционного суда.

"Власть продолжает ограничивать мою политическую деятельность с точки зрения работы по стране и выезда за границу. Теперь уже очевидно, что это была также цель власти. Для того, чтобы не давать мне разрешения, которое - так власть считает - я должен у нее спрашивать для участия в международных конференциях. У меня были встречи в Мюнхене, курс лекций в Майами, встречи в Вашингтоне - власть блокирует именно этот вид деятельности", - констатирует Порошенко.

По словам политика, в терроборону в условиях нападения Путина, которое становится с каждым днем ​​все, к сожалению, вероятнее, должны идти все граждане, а профессионалы должны идти в ВСУ.

"Профессионалы должны идти в дипломаты, в те структуры, которые проводят экономические реформы, которые занимаются борьбой с коррупцией, сохраняя антикоррупционную инфраструктуру, - отмечает Порошенко. - Три с половиной месяца назад власть должна была профинансировать наши Вооруженные силы, пополнить резервы, поднять денежное обеспечение и доукомплектовать бригады, профинансировать местное самоуправление для территориальной обороны. Чтобы повысить цену, которую заплатит Путин в случае принятия решения о продолжении агрессии. Ведь это и есть кратчайший путь к миру".

Порошенко подчеркнул, что украинцы продемонстрировали, что для них Украина важнее всего.

"Мы сегодня продемонстрировали, что правда с нами, как мы и обещали, что Господь с нами, но ключевой вывод - без каждого из вас, кто приехал сюда для того, чтобы защитить демократию, защитить страну, европейский вектор развития, ничего бы не произошло , - отмечает лидер партии. - Мы точно умеем, знаем, как и можем побеждать. Сегодня - не победа, но точно не поражение. Это еще один шаг вперед. И мы победим".