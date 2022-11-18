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Порошенко візьме участь у Міжнародному безпековому форумі у канадському Галіфаксі

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П'ятниця 18 листопада 2022 17:45
Порошенко візьме участь у Міжнародному безпековому форумі у канадському Галіфаксі Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пʼятий президент Петро Порошенко 18-20 листопада візьме участь у щорічному Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі (Канада).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Порошенка.

Головною темою Міжнародного безпекового форуму у Галіфаксі буде триваюче вторгнення Росії в Україну.

У рамках форуму запланований виступ Порошенка на тему зміцнення антипутінської коаліції, постачання західних озброєнь до України та підтримки членства України в НАТО.

У роботі форуму беруть участь, зокрема, міністр оборони США Ллойд Остін, міністр оборони Канади Аніта Ананд, а також вище військове керівництво країн-членів НАТО та очільники найбільших компаній з виробництва озброєння.

У рамках перебування у Галіфаксі планується низка двосторонніх контактів з представниками канадських і американських політичних кіл, а також спілкування із західними ЗМІ.

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