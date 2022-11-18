Порошенко примет участие в Международном форуме по вопросам безопасности в канадском Галифаксе
Пятый президент Петр Порошенко 18-20 ноября примет участие в ежегодном Международном форуме безопасности в Галифаксе (Канада).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Порошенко.
Главной темой Международного форума безопасности в Галифаксе будет продолжающееся вторжение России в Украину.
В рамках форума запланировано выступление Порошенко по теме укрепления антипутинской коалиции, поставки западных вооружений в Украину и поддержки членства Украины в НАТО.
В работе форума принимают участие, в частности, министр обороны США Ллойд Остин, министр обороны Канады Анита Ананд, а также высшее военное руководство стран-членов НАТО и руководители крупнейших компаний по производству вооружения.
В рамках пребывания в Галифаксе планируется ряд двусторонних контактов с представителями канадских и американских политических кругов, а также общение с западными СМИ.
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