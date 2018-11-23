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Порошенко: от визитов Путина в Крым полуостров не станет российским

Новости » Политика    23.11.2018 - 18:14
Порошенко: от визитов Путина в Крым полуостров не станет российским
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина/Виталий Носач)

Порошенко подчеркнул, что руководство РФ нарушает международное право, посещая Крым

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на визит президента России Владимира Путина в аннексированный Крым. Действия российского президента Порошенко прокомментировал в ходе совместного брифинга с президентом Словакии Андреем Киской, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Порошенко отметил, что руководство РФ нарушает международное право, посещая незаконно аннексированный Крым.

"Конечно, мы рассматриваем действия российского президента как грубое нарушение международного права...Я дал поручение нашему Министерству иностранных дел соответственно отреагировать на это нарушение международного права", - подчеркнул Порошенко.

Порошенко также подчеркнул, что от визитов Путина в Крым полуостров не станет российским.

"Я хочу отдельно отметить и пусть нас услышат в России - от этих визитов Крым российским не станет. Крым - это Украина. Был и всегда будет", - подчеркнул Порошенко.

Кроме того, Порошенко выразил убеждение, что против России будут применены санкции в связи с проведением "выборов" на оккупированной части Донбасса.

"Мы призываем Россию вернуться к цивилизованному миру", - сказал Порошенко.

Порошенко: от визитов Путина в Крым полуостров не станет российским

Отметим, сегодня, 23 ноября, Путин приехал в Крым.

Напомним, ранее сообщалось, что по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин регулярно проводит встречи с представителем Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу, председателем политсовета партии "За жизнь" Виктором Медведчуком.

Порошенко распорядился запустить первый рейс из Ужгорода в Киев в 2018 году Порошенко и Киска скоординировали позиции о недопущении строительства "Северного потока-2"
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