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В Кремле заявили о регулярных встречах Путина с Медведчуком

Новости » Политика    23.11.2018 - 12:21
В Кремле заявили о регулярных встречах Путина с Медведчуком
Фото: Виктор Медведчук (УНИАН)

Детали переговоров Путина с Медведчуком неизвестны

Президент России Владимир Путин регулярно проводит встречи с представителем Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу, главой политсовета партии "За життя" Виктором Медведчуком. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова российским СМИ.

По словам Пескова, Путин регулярно встречается с Медведчуком. В то же время детали таких переговоров неизвестны.

"Контакты Путина с Медведчуком действительно имеют место. Мне неизвестно о детальной повестке дня этих встреч, но я знаю, что в данном случае Медведчук выполняет свои функции как руководитель группы по гуманитарным вопросам. Вы знаете, что именно благодаря его усилиям были обмены пленными, он прикладывает очень много усилий, чтобы все-таки дойти до обмена пленными по формуле "всех на всех", - отметил Песков.

Он также затруднился ответить на вопрос, является ли Медведчук связующим звеном между президентом России и украинским лидером Петром Порошенко.

"Я не знаю, есть ли в этом потребность на данном этапе. Я не знаю, есть ли необходимость в этом связующем звене", - добавил он.

Напомним, в феврале 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Медведчук оказался самым эффективным в вопросе освобождения заложников.

 

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