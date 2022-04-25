Порошенко: визит госсекретаря и министра обороны США является сигналом, что Украина побеждает

Пятый президент Петр Порошенко считает визит в Украину госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина важным и глубоко символическим шагом. Это первый визит такого высокого уровня со стороны США в столицу Украины после начала широкомасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Порошенко для CNN.

"Прежде всего, мы очень ценим глобальное лидерство Соединенных Штатов в поддержку Украины. В Вашингтоне понимают лучше любого, что эта война - она больше за Украину. Эта война - она про всех нас, она про свободный мир", - отмечает Порошенко.

В то же время Порошенко призвал мир больше вводить разрушительных санкций против России, эмбарго на нефть, эмбарго на газ.

"Возможно даже морская блокада. А также что-то вроде программы "Нефть в обмен на продовольствие" как это было в случае Ирака. В нынешних условиях такие шаги были бы очень символичными, это важно, и это надо делать", - убежден Порошенко.

Он также считает еще одним важным шагом, который сделал президент Байден, номинирование нового посла США в Украине.

"Мы рассчитывали на этот шаг в течение многих месяцев. Ожидаем приезда Бриджит Бринк, нового посла, уже здесь в Киеве", - резюмирует Порошенко.