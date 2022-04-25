ru ua
Пн, 25 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Порошенко: визит госсекретаря и министра обороны США является сигналом, что Украина побеждает

Новина українською →
Понедельник 25 апреля 2022 17:18
Порошенко: визит госсекретаря и министра обороны США является сигналом, что Украина побеждает Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко считает визит в Украину госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина важным и глубоко символическим шагом. Это первый визит такого высокого уровня со стороны США в столицу Украины после начала широкомасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Порошенко для CNN.

"Прежде всего, мы очень ценим глобальное лидерство Соединенных Штатов в поддержку Украины. В Вашингтоне понимают лучше любого, что эта война - она больше за Украину. Эта война - она про всех нас, она про свободный мир", - отмечает Порошенко.

В то же время Порошенко призвал мир больше вводить разрушительных санкций против России, эмбарго на нефть, эмбарго на газ.

"Возможно даже морская блокада. А также что-то вроде программы "Нефть в обмен на продовольствие" как это было в случае Ирака. В нынешних условиях такие шаги были бы очень символичными, это важно, и это надо делать", - убежден Порошенко.

Он также считает еще одним важным шагом, который сделал президент Байден, номинирование нового посла США в Украине.

"Мы рассчитывали на этот шаг в течение многих месяцев. Ожидаем приезда Бриджит Бринк, нового посла, уже здесь в Киеве", - резюмирует Порошенко.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин посетили Киев, где провели ряд встреч, в частности с президентом Владимиром Зеленским.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко
NEWS
61-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
61-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Руслан Стефанчук: Шансов у любой пророссийской партии больше не будет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Руслан Стефанчук: Шансов у любой пророссийской партии больше не будет