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Порошенко: візит держсекретаря та міністра оборони США є сигналом, що Україна перемагає

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Понеділок 25 квітня 2022 17:18
Порошенко: візит держсекретаря та міністра оборони США є сигналом, що Україна перемагає Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

П'ятий президент Петро Порошенко вважає візит в Україну держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра оборони США Ллойда Остіна важливим та глибоко символічним кроком. Це перший візит такого високого рівня з боку США у столицю України після початку широкомасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Порошенка для CNN.

"Перш за все, ми дуже цінуємо глобальне лідерство Сполучених Штатів на підтримку України. У Вашингтоні розуміють краще за будь-кого, що ця війна - вона більша за Україну. Ця війна - вона про всіх нас, вона про Вільний світ", - наголошує Порошенко.

Водночас Порошенко закликав світ більше запроваджувати руйнівних санкцій проти Росії, ембарго на нафту, ембарго на газ.

"Можливо навіть морська блокада. А також щось подібне до програми "нафта в обмін на продовольство" як це було у випадку Іраку. За нинішніх умов такі кроки були б дуже символічними, це важливо, і це треба робити", - переконаний Порошенко.

Він також вважає ще одним важливим кроком, який зробив президент Байден, номінування нового посла США в Україні.

"Ми розраховували на цей крок протягом багатьох місяців. Очікуємо на приїзд Бріджит Брінк, нового посла, вже тут в Києві", - резюмує Порошенко.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен і очільник Пентагону Ллойд Остін відвідали Київ, де провели ряд зустрічей, зокрема з президентом Володимиром Зеленським.

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