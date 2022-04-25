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713 млн долларов помощи и возвращение дипломатов: о чем сообщили Блинкен и Остин в Киеве

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Киев, Понедельник 25 апреля 2022 07:22
713 млн долларов помощи и возвращение дипломатов: о чем сообщили Блинкен и Остин в Киеве Энтони Блинкен и Ллойд Остин (Фото: usembassy.gov)
Автор: Константин Широкун

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским анонсировали возвращение сотрудников посольства США в Украину уже на текущей неделе. Также было объявлено о новом пакете финансовой помощи в размере 713 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Госсекретарь США объявил в ходе встречи с Зеленским о постепенном возвращении американских дипломатов в страну и назначении нового посла. Визит госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойд Остин в Киев призван продемонстрировать поддержку Украины западом. Источники в правительстве США говорят, что уже в понедельник президент США Джо Байден выдвинет Бриджит Бринк на пост посла США в Украине.

Министры также анонсировали новый пакет помощи в размере 713 миллионов долларов правительству Зеленского и 14 другим странам региона, в котором вторжение России является наиболее вероятным.

После Киева министр обороны США Остин направится в Германию, где на американской базе Рамштайн проведет встречу с представителями 20 стран для обсуждения военной помощи Украине.

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