Порошенко вирушив на міжнародну виставку зброї до Афін

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко візьме участь у міжнародній військово-промисловій виставці DEFEA 2023.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політика.

DEFEA 2023 збере найкращих виробників військової техніки та технологій. Відомі міжнародні компанії представляють наземні, військово-морські, аерокосмічні та кібернетичні системи захисту. У виставці беруть участь 315 учасників з 22 країн, 45 офіційних делегацій, 14 міністрів оборони та заступників, 13 командувачів збройних сил. Як зазначають в прес-службі "ЄС", у планах Порошенка - переговори про нову зброю та технології для українських Збройних Сил.