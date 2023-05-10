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Порошенко вирушив на міжнародну виставку зброї до Афін

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Середа 10 травня 2023 19:08
Порошенко вирушив на міжнародну виставку зброї до Афін Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко візьме участь у міжнародній військово-промисловій виставці DEFEA 2023.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політика.

DEFEA 2023 збере найкращих виробників військової техніки та технологій. Відомі міжнародні компанії представляють наземні, військово-морські, аерокосмічні та кібернетичні системи захисту.

У виставці беруть участь 315 учасників з 22 країн, 45 офіційних делегацій, 14 міністрів оборони та заступників, 13 командувачів збройних сил.

Як зазначають в прес-службі "ЄС", у планах Порошенка - переговори про нову зброю та технології для українських Збройних Сил.

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