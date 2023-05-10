Порошенко примет участие в международной выставке оружия в Афинах
Пятый Президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко примет участие в международной военно-промышленной выставке DEFEA 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политика.
DEFEA 2023 соберет лучших производителей военной техники и технологий. Известные международные компании представляют наземные, военно-морские, аэрокосмические и кибернетические системы защиты.
В выставке принимают участие 315 участников из 22 стран, 45 официальных делегаций, 14 министров обороны и заместителей, 13 командующих вооруженными силами.
Как отмечают в пресс-службе "ЕС", в планах Порошенко - переговоры о новом оружии и технологиях для украинских Вооруженных Сил.
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