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Порошенко примет участие в международной выставке оружия в Афинах

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Среда 10 мая 2023 19:08
Порошенко примет участие в международной выставке оружия в Афинах Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

Пятый Президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко примет участие в международной военно-промышленной выставке DEFEA 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политика.

DEFEA 2023 соберет лучших производителей военной техники и технологий. Известные международные компании представляют наземные, военно-морские, аэрокосмические и кибернетические системы защиты.

В выставке принимают участие 315 участников из 22 стран, 45 официальных делегаций, 14 министров обороны и заместителей, 13 командующих вооруженными силами.

Как отмечают в пресс-службе "ЕС", в планах Порошенко - переговоры о новом оружии и технологиях для украинских Вооруженных Сил.

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