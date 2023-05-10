Порошенко примет участие в международной выставке оружия в Афинах

Пятый Президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко примет участие в международной военно-промышленной выставке DEFEA 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политика.

DEFEA 2023 соберет лучших производителей военной техники и технологий. Известные международные компании представляют наземные, военно-морские, аэрокосмические и кибернетические системы защиты. В выставке принимают участие 315 участников из 22 стран, 45 официальных делегаций, 14 министров обороны и заместителей, 13 командующих вооруженными силами. Как отмечают в пресс-службе "ЕС", в планах Порошенко - переговоры о новом оружии и технологиях для украинских Вооруженных Сил.