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Порошенко відправив чергову партію вантажівок Leyland DAF для ЗСУ

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Субота 08 жовтня 2022 13:35
Порошенко відправив чергову партію вантажівок Leyland DAF для ЗСУ Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" законтрактували понад дві сотні вантажівок Leyland DAF. Автівки після техогляду незабаром приїдуть у Польщу, а звідти - в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

"Зараз у нас найважливіше завдання - яким чином дві сотні автомобілів доставити в Україну. Я дуже вдячний волонтерам, які зворотні рейси з Великої Британії завантажують нам тільки за ціною пального і видатків водія. І чим більше ми знайдемо таких волонтерів, які допоможуть нам прискорити постачання цих автомобілів в Україну, тим краще", - заявив Порошенко.

За його словами, це буде понад 200 автомобілів. Після відповідних інспекцій, відбраковок вони будуть відвантажуватися й відправлятись в Україну.

"Ми робимо все, щоб на фронт надходила надійна техніка. Для того, щоб ми поставили у Збройні сили якомога більше артилерійських тягачів, вантажівок для перевезення боєприпасів і все те, що забезпечує контрнаступ ЗСУ. Ми про це говоримо весь час. І сьогодні контрнаступ, в тому числі і за участю озброєння, техніки, які ми поставляємо, став реальністю. Чому ми дуже радіємо", - додав Порошенко.

Порошенко відправив чергову партію вантажівок Leyland DAF для ЗСУ

Leyland DAF 45.150 - повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках. Частина автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів.

Як відомо, Фонд Порошенка з волонтерами також отримали ліцензії Державного департаменту США на купівлю двох найпотужніших танкових тягачів Oshkosh.

Усього за півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії структури Порошенка з волонтерами передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів США.

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Петро Порошенко ВСУ
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