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Порошенко везе на фронт нову партію техніки

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Вівторок 16 травня 2023 22:41
Порошенко везе на фронт нову партію техніки Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлія Бойко

Пʼятий президент Петро Порошенко з волонтераим везе чергову партію техніки на східний напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

Для бригад на східному фронті підготували півтора десятка одиниць техніки. Завтра у десантну бригаду передадуть автобус для перевезення особового складу, який буде курсувати між навчальним центром та передовою.

Також у війська передають чергову партію тентованих автомобілів DAF та лазне-пральні комплекси.

"Ми зробили новий тип модернізації. Ці машини йдуть в десантну бригаду. І дуже символічна лазня, бо перша десантна бригада повністю завершила комплектування лазне-пральними комплексами", - говорить Порошенко.

Порошенко везе на фронт нову партію техніки

Порошенко також показав шини для трофейних вантажівок КАМАЗ: їх на прохання військових довелося шукати далеко за кордоном.

"Ці колеса дуже дефіцитні. КАМАЗи віджали, вони працюють зараз на Збройні сили і на нашу перемогу. А коліс немає. Ми спеціально їх завезли - не з Росії. Бо без коліс вони змушені стояти", - додав Порошенко.

Загалом на фронт передають техніки на суму понад 9 млн грн.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що вночі вівторка, 16 травня, окупанти під час атаки випустили 18 ракет і всі вони були знищені, включно з 6 аеробалістичними "Кинжалами".

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