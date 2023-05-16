Порошенко везет на фронт новую партию техники

Пятый президент Петр Порошенко с волонтера везет очередную партию техники на восточное направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .

Для бригад на восточном фронте было подготовлено полтора десятка единиц техники. Завтра в десантную бригаду будет передан автобус для перевозки личного состава, который будет курсировать между учебным центром и передовой.

Также в войска передают очередную партию тентованных автомобилей DAF и банно-прачечные комплексы.

"Мы сделали новый тип модернизации. Эти машины идут в десантную бригаду. И очень символическая баня, потому что первая десантная бригада полностью завершила комплектование банно-прачечными комплексами", - говорит Порошенко.

Порошенко также показал шины для трофейных грузовиков КамАЗ: их по просьбе военных пришлось искать далеко за границей.

"Эти колеса очень дефицитны. КАМАЗы отжали, они работают сейчас на Вооруженные силы и на нашу победу. А колес нет. Мы специально их завезли - не из России. Потому что без колес они вынуждены стоять", - добавил Порошенко.

В целом на фронт передают техники на сумму более 9 млн грн.