Порошенко везет на фронт новую партию техники
Пятый президент Петр Порошенко с волонтера везет очередную партию техники на восточное направление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.
Для бригад на восточном фронте было подготовлено полтора десятка единиц техники. Завтра в десантную бригаду будет передан автобус для перевозки личного состава, который будет курсировать между учебным центром и передовой.
Также в войска передают очередную партию тентованных автомобилей DAF и банно-прачечные комплексы.
"Мы сделали новый тип модернизации. Эти машины идут в десантную бригаду. И очень символическая баня, потому что первая десантная бригада полностью завершила комплектование банно-прачечными комплексами", - говорит Порошенко.
Порошенко также показал шины для трофейных грузовиков КамАЗ: их по просьбе военных пришлось искать далеко за границей.
"Эти колеса очень дефицитны. КАМАЗы отжали, они работают сейчас на Вооруженные силы и на нашу победу. А колес нет. Мы специально их завезли - не из России. Потому что без колес они вынуждены стоять", - добавил Порошенко.
В целом на фронт передают техники на сумму более 9 млн грн.
Ранее РБК-Украина сообщало, что ночью вторника, 16 мая, кафиры во время атаки выпустили 18 ракет и все они были уничтожены,включая 6 аэробалистических "Кинжалов".
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