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Порошенко везет на фронт новую партию техники

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Вторник 16 мая 2023 22:41
Порошенко везет на фронт новую партию техники Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Пятый президент Петр Порошенко с волонтера везет очередную партию техники на восточное направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

Для бригад на восточном фронте было подготовлено полтора десятка единиц техники. Завтра в десантную бригаду будет передан автобус для перевозки личного состава, который будет курсировать между учебным центром и передовой.

Также в войска передают очередную партию тентованных автомобилей DAF и банно-прачечные комплексы.

"Мы сделали новый тип модернизации. Эти машины идут в десантную бригаду. И очень символическая баня, потому что первая десантная бригада полностью завершила комплектование банно-прачечными комплексами", - говорит Порошенко.

Порошенко везет на фронт новую партию техники

Порошенко также показал шины для трофейных грузовиков КамАЗ: их по просьбе военных пришлось искать далеко за границей.

"Эти колеса очень дефицитны. КАМАЗы отжали, они работают сейчас на Вооруженные силы и на нашу победу. А колес нет. Мы специально их завезли - не из России. Потому что без колес они вынуждены стоять", - добавил Порошенко.

В целом на фронт передают техники на сумму более 9 млн грн.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ночью вторника, 16 мая, кафиры во время атаки выпустили 18 ракет и все они были уничтожены,включая 6 аэробалистических "Кинжалов".

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