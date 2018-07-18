Гройсман инициирует масштабные проверки в связи с контрабандой леса

Гройсман требует от правоохранителей проверить данные о контрабанде леса

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует масштабные проверки предприятий лесной промышленности на предмет контрабанды леса. Об этом он заявил на заседании Кабинета министров, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Гройсман попросил Генеральную прокуратуру проверить факты контрабанды леса, а также обратился к партнерам в Евросоюзе за информацией о поставках украинского леса.

"У нас есть разные виды контрабанды. Один из них - контрабанда леса. Есть отчеты международных организаций. Факты ужасные. Я подписал обращение в Генеральную прокуратуру с информацией о правонарушениях, и сегодня предлагаю принять решение правительства, чтобы Государственная аудитслужба, ГФС, Национальная полиция, Госгеокадастр начали тщательные проверки всех лесхозов страны", - заявил Гройсман.

Он также отметил, что причастные к незаконной вырубке и контрабанде леса понесут ответственность.

Напомним, ранее Гройсман заявил, что ожидает отчеты по борьбе с контрабандой леса через 3 месяца.