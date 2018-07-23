Порошенко ветував закон про обмеження обсягу заготівлі деревини

Законопроект повернуто до парламенту з пропозиціями президента

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 23 липня, наклав вето на закон, який передбачає обмеження річного обсягу заготівлі необроблених лісоматеріалів 25 млн куб. м на період дії мораторію на експорт необроблених лісоматеріалів і введення кримінальної відповідальності за контрабанду лісу. Про це йдеться в законопроекті №5495, розміщеному на сайті Верховної ради України.

Як наголошується, закон готується на розгляд з вето президента.

"23.07.2018 повернуто з пропозиціями президента", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 липня Верховна рада України підтримала у другому читанні законопроект № 5495 "Про внесення змін до деяких законів України щодо збереження українських лісів і запобігання незаконномувивезенню необроблених лісоматеріалів".

Зокрема, законом встановлюється, що обсяг внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених не повинен перевищувати 25 млн куб. метрів на рік, незалежно від обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів, необроблених у попередньому році.

При цьому контроль за неперевищенням такого обсягу і моніторинг внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.

Тимчасово, строком на вісім років з дня набрання чинності цим законом, забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту деревини паливної.

Також повідомлялося, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман ініціює масштабні перевірки підприємств лісової промисловості на предмет контрабанди лісу.