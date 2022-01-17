Порошенко вернулся в Украину

Порошенко прибыл в Украину 17 января. Об этом свидетельствуют данные Flightradar.

Где был Порошенко

Как говорил сам бывший президент, он находился в Варшаве, где у него были встречи с польскими политиками, чтобы "сформировать мощную коалицию в поддержку Украины и противодействие России".

Отметим, 6 января Печерский районный суд Киева арестовал все имущество бывшего президента Петра Порошенко. Решение принято по делу о государственной измене.

Что за дело о госизмене

Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии террористическим организациям.

"Пятый Президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", - говорится в сообщении ГБР.