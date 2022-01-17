Порошенко вернулся в Украину

Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл в Киев. Он проходит подозреваемым по делу о государственной измене.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Порошенко прибыл в Украину 17 января. Об этом свидетельствуют данные Flightradar.
Как говорил сам бывший президент, он находился в Варшаве, где у него были встречи с польскими политиками, чтобы "сформировать мощную коалицию в поддержку Украины и противодействие России".
Отметим, 6 января Печерский районный суд Киева арестовал все имущество бывшего президента Петра Порошенко. Решение принято по делу о государственной измене.
Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии террористическим организациям.
"Пятый Президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", - говорится в сообщении ГБР.
Ранее Порошенко заявил, что планирует вернуться в Украину 17 января, встретиться с генеральным прокурором и прийти в суд.
Напомним, Порошенко объявили подозрение в государственной измене по делу о контрабанде угля из ОРДЛО.