Порошенко повернувся в Україну

Порошенко прибув в Україну 17 січня. Про це свідчать дані Flightradar.

Де був Порошенко

Як говорив сам колишній президент, він перебував у Варшаві, де мав зустрічі з польськими політиками, щоб "сформувати потужну коаліцію на підтримку України і протидії Росії".

Зазначимо, 6 січня Печерський районний суд Києва заарештував все майно колишнього президента Петра Порошенка. Рішення прийнято у справі про державну зраду.

Що за справа про держзраду

Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні терористичним організаціям.

"П’ятий Президент України підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР", - йдеться в повідомленні ДБР.