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Порошенко звільнив уповноваженого з прав дитини

Новини » Політика    19.05.2019 - 15:14
Порошенко звільнив уповноваженого з прав дитини
Фото: Микола Кулеба (Радіо Свобода)

Кулеба перебував на посаді з 2014 року

Президент України Петро Порошенко звільнив Миколу Кулебу з посади уповноваженого президента України з прав дитини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента №290/2019 від 19 травня.

Відповідно до указу, президент звільнив Кулебу з посади уповноваженого президента з прав дитини у неділю,19 травня 2019 року.

Порошенко звільнив уповноваженого з прав дитини

Кулеба перебував на посаді уповноваженого президента з прав дитини з грудня 2014 року. Раніше він був директором благодійної організації "Відкрите серце" та президентом міжнародної благодійної організації "Служба порятунку дітей".

Також, у 2006-2014 роках очолював Службу у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради.

Нагадаємо, у суботу, 18 травня, президент Порошенко звільнив Павла Демчину із посади першого заступника голови Служби безпеки України. Відповідний указ № 280/2019 Порошенко підписав у суботу, 18 травня.

Того ж дня, указом № 279 президент звільнив Дмитра Ярмака із посади Уповноваженого президента України з питань контролю за діяльністю СБУ.

Як писало РБК-Україна, Порошенко у п’ятницю, 17 травня, підписав указ про звільнення свого прес-секретаря Святослава Цеголка. Також Порошенко підписав низку указів щодо звільнення від виконання обов’язків своїх позаштатних радників, серед яких, зокрема, колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

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