Порошенко уволил Степанова с должности главы Одесской ОГА

Президент Петр Порошенко уволил Максима Степанова с должности председателя Одесской областной государственной администрации. Соответствующий указ Порошенко подписал сегодня, говорится на сайте главы государства.

Порошенко подписал указ №119/2019.

"Уволить Степанова Максима Владимировича с должности председателя Одесской областной государственной администрации", - говорится в тексте указе.

Напомним, Кабинет министров Украины согласовал увольнение главы Одесской ОГА Максима Степанова.

Ранее стало известно, что президент Петр Порошенко отстранил Степанова от должности главы Одесской ОГА и назначил временно исполняющим Сергея Паращенко. Однако на пресс-конференции он отказался уходить с поста и назвал президентский указ превышением его полномочий. По информации РБК-Украина, последней каплей в истории со Степановым стал провал действующего президента в Одесской области в первом туре выборов.

Ранее источники РБК-Украина в администрации президента сообщили, что Порошенко принял решение уволить Степанова. Предполагалось, что распоряжение могло быть опубликовано в среду после заседания Кабинета министров, который подал бы соответствующее представление, так как президент не может уволить главу ОГА без решения правительства.