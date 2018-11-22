Порошенко уволил главу Луганской ОГА

Фото: Юрий Гарбуз (из открытых источников)

Гарбуз занимал должность председателя ОГА с апреля 2016

Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Гарбуза с должности председателя Луганской областной государственной администрации. Об этом говорится в указе президента №383/2018, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт главы государства.

"Уволить Юрия Григорьевича Гарбуза с должности председателя Луганской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в сообщении.

Отметим, Юрия Гарбуза было назначено председателем Луганской областной государственной администрации 29 апреля 2016 года.

До назначения он был народным депутатом, входил во фракцию "Блока Петра Порошенко" в Раде. Также был заместителем председателя Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Кроме того, до избрания в Раду он был советником экс-председателя Луганской ОГА Ирины Веригиной.

Напомним, РБК-Украина писало, что правительство согласовало проекты указов президента об увольнении головы Луганской ОГА Юрия Гарбуза, Киевской ОГА Александра Горгана, Черновицкой ОГА Александра Фищука, а также Черкасской ОГА Юрия Ткаченко.

Об увольнении Гарбуза говорили давно. Все это время у него развивался конфликт с нардепом Сергеем Шаховым, который формально представляет группу "Воля народа", хотя шел в Раду от "Нашего края". Также у Шахова хорошие отношения с руководителем фракции БПП Артуром Герасимовым.