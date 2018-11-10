Порошенко уволил первого заместителя командующего Нацгвардии

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Соответствующий указ был издан сегодня

В воскресенье, 10 ноября, президент Украины Петр Порошенко уволил Александра Кривенко с должности первого заместителя командующего Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента.

Указ №364/2018 был опубликован на сайте официального представительства президента.

"Освободить Кривенко Александра Васильевича с должности первого заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины", - говорится в указе.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что направит представление президенту Петру Порошенко относительно увольнение глав районных государственных администраций (РГА), которые мешают процессу децентрализации.