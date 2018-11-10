Порошенко звільнив першого заступника командувача Нацгвардії

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Відповідний указ був виданий сьогодні

У неділю, 10 листопада, президент України Петро Порошенко звільнив Олександра Кривенка з посади першого заступника командувача Національної гвардії України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента.

Указ №364/2018 був опублікований на сайті офіційного представництва президента.

"Звільнити Кривенка Олександра Васильовича з посади першого заступника командувача Національної гвардії України та зарахувати його в розпорядження командувача Національної гвардії України", - йдеться в указі.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що направить подання президенту Петру Порошенку щодо звільнення голів районних державних адміністрацій (РДА), які заважають процесу децентралізації.