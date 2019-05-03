Действующий глава государства Петр Порошенко уволил начальника Службы безопасности президента Юрия Федорова, который занимал эту должность почти пять лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №179/2019 от 3 мая.

Указ опубликован на сайте главы государства.

"Уволить Федорова Юрия Витальевича с должности заместителя начальника Управления - начальника Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины", - гласит указ.

Согласно данным на сайте Управления государственной охраны, Федоров, 1975 года рождения, занимал эту должность с июня 2014 года.

Напомним, в конце апреля президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении с должности посла Украины в Молдове Ивана Гнатишина. Указ под номером 168/2019 был подписан 25 апреля 2019 года. О причинах увольнения Гнатишина с должности не сообщается.

Как писало РБК-Украина ранее, Порошенко уволил первого замглавы внешней разведки Сергея Семочко, о чем заявил на дебатах на НСК "Олимпийский". По словам Порошенко, Семочко был уволен 12 апреля. Позже на сайте главы государства появился соответствующий указ.

Добавим также, 12 апреля Андрей Гордеев был официально уволен с должности главы Херсонской областной государственной администрации (ОГА). Так, Порошенко своим указом уволил Гордеева после того, как тот подал заявление по собственному желанию. Другим указом президент назначил исполняющим обязанности главы ОГА Дмитрия Бутрия.