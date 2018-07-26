Порошенко уволил главу Подольской районной госадминистрации

Новости Общество 26.07.2018 - 17:09
Фото: Валентин Мондриевский (УНИАН)
Фото: Валентин Мондриевский (УНИАН)

Мондриевский был уволен согласно поданному им заявлению

Президент Украины Петр Порошенко уволил Валентина Мондриевского с должности председателя Подольской районной в городе Киеве государственной администрации. Об этом говорится на сайте президента.

"Освободить Мондриевского Валентина Николаевича с должности председателя Подольской районной в городе Киеве государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в распоряжении.

Порошенко уволил главу Подольской районной госадминистрации

В то же время Порошенко назначил Виктора Смирнова новым главой Подольской районной в городе Киеве государственной администрации. Он приступит к выполнению обязанностей с 27 июля 2018 года.

"Назначить Смирнова Виктора Владимировича председателем Подольской районной в городе Киеве государственной администрации с 27 июля 2018 с испытательным сроком в один месяц и оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в распоряжении.

Порошенко уволил главу Подольской районной госадминистрации

Напомним, ранее Порошенко уволил председателя Перечинской райгосадминистрации Виктора Олефира, который устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие на Закарпатье.

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