Порошенко уволил главу Подольской районной госадминистрации

Мондриевский был уволен согласно поданному им заявлению

Президент Украины Петр Порошенко уволил Валентина Мондриевского с должности председателя Подольской районной в городе Киеве государственной администрации. Об этом говорится на сайте президента.

"Освободить Мондриевского Валентина Николаевича с должности председателя Подольской районной в городе Киеве государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в распоряжении.

В то же время Порошенко назначил Виктора Смирнова новым главой Подольской районной в городе Киеве государственной администрации. Он приступит к выполнению обязанностей с 27 июля 2018 года.

"Назначить Смирнова Виктора Владимировича председателем Подольской районной в городе Киеве государственной администрации с 27 июля 2018 с испытательным сроком в один месяц и оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в распоряжении.

Напомним, ранее Порошенко уволил председателя Перечинской райгосадминистрации Виктора Олефира, который устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие на Закарпатье.