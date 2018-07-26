Порошенко звільнив голову Подільської районної держадміністрації

Мондрієвський був звільнений згідно з поданою ним заявою

Президент України Петро Порошенко звільнив Валентина Мондрієвського з посади голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації. Про це йдеться на сайті президента.

"Звільнити Валентина Мондрієвського Миколайовича з посади голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в розпорядженні.

У той же час Порошенко призначив Віктора Смирнова новим головою Подільської районної в місті Києві державної адміністрації. Він приступить до виконання обов'язків з 27 липня 2018 року.

"Призначити Смирнова Віктора Володимировича головою Подільської районної в місті Києві державної адміністрації з 27 липня 2018 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства", - йдеться в розпорядженні.

Нагадаємо, раніше Порошенко звільнив голову Перечинської райдержадміністрації Віктора Олефіра, який влаштував смертельне дорожньо-транспортна пригода на Закарпатті.