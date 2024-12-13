Порошенко увійшов в топ депутатів-прогульників: пропустив 65% голосувань, - "ЧЕСНО"

Петро Порошенко, Віктор Медведчук, Андрій Деркач та ще 20 нардепів увійшли до антирейтингу депутатів-прогульників, які пропустили понад 50% голосувань у Верховній Раді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рух "Чесно" .

Згідно аналітики, найбільше голосувань проігнорували нардепи-втікачі з ОПЗЖ. Більшість з них обігнав лише очільник "Євросолідарності" Петро Порошенко, який пропустив понад 65% голосувань парламенту.

На відміну від Порошенка, який перебуває в Україні, частина із нардепів, які пропустили понад 50% голосувань, знаходяться за її межами. Зокрема, Віктор Медведчук (пропустив 59% голосувань) був обміняний до РФ, а Андрій Деркач взагалі став сенатором в Астраханському краї РФ.

Спільною рисою більшості з першої десятки прогульників є підозра в державній зраді або вже перебування в реєстрі зрадників. Зокрема лідер фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко є підозрюваним у держзраді за торгівлю з терористами ОРДЛО.

Аналітики "ЧЕСНО" відзначають, що чимало нардепів стали частіше пропускати засідання Ради саме після повномасштабного вторгнення. Так, в антилідерах із прогулів ті проросійські нардепи, хто втік з України у перші місяці повномасштабного вторгнення. Більшість врешті були позбавлені мандатів чи добровільно написали заяву про відмову від депутатства.

"Наприклад, колишня нардепка від забороненої ОПЗЖ Юлія Льовочкіна виїхала на початку вторгнення і, за даними журналістів, перебувала у Франції, а подружжя нардепів Наталія Королевська та Юрій Солод, за інформацією ЗМІ, перебралися в Дубай. Захисника російської церкви, екснардепа Вадима Новинського після запровадження проти нього санкцій РНБО помітили у Швейцарії", - зазначають у виданні.

Як повідомлялось раніше, Петро Порошенко увійшов в трійку найзаможніших українців разом з Віктором Пінчуком та Рінатом Ахметовим. Порівняно з минулим роком статки Порошенка виросли з 950 мільйонів доларів та до понад 1,2 млрд доларів.