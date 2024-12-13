Порошенко вошел в топ депутатов-прогульщиков: пропустил 65% голосований, - "ЧЕСНО"

Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Андрей Деркач и еще 20 нардепов вошли в антирейтинг депутатов-прогульщиков, которые пропустили более 50% голосований в Верховной Раде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Движение "Честно" .

Согласно аналитике, больше всего голосований проигнорировали нардепы-беглецы из ОПЗЖ. Большинство из них обогнал только глава "Евросолидарности" Петр Порошенко, который пропустил более 65% голосований парламента.

В отличие от Порошенко, который находится в Украине, часть из нардепов, которые пропустили более 50% голосований, находятся за ее пределами. В частности, Виктор Медведчук (пропустил 59% голосований) был обменян в РФ, а Андрей Деркач вообще стал сенатором в Астраханском крае РФ.

Общей чертой большинства из первой десятки прогульщиков является подозрение в государственной измене или уже пребывание в реестре предателей. В частности лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко является подозреваемым в госизмене за торговлю с террористами ОРДЛО.

Аналитики "ЧЕСНО" отмечают, что многие нардепы стали чаще пропускать заседания Рады именно после полномасштабного вторжения. Так, в антилидерах по прогулам те пророссийские нардепы, кто сбежал из Украины в первые месяцы полномасштабного вторжения. Большинство в конце концов были лишены мандатов или добровольно написали заявление об отказе от депутатства.

"Например, бывшая нардеп от запрещенной ОПЗЖ Юлия Левочкина выехала в начале вторжения и, по данным журналистов, находилась во Франции, а супруги нардепы Наталья Королевская и Юрий Солод, по информации СМИ, перебрались в Дубай. Защитника русской церкви, экс-нардепа Вадима Новинского после введения против него санкций СНБО заметили в Швейцарии", - отмечают в издании.

Как сообщалось ранее, Петр Порошенко вошел в тройку самых богатых украинцев вместе с Виктором Пинчуком и Ринатом Ахметовым. По сравнению с прошлым годом состояние Порошенко выросло с 950 миллионов долларов и до более 1,2 млрд долларов.