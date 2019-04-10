Порошенко утвердил годовую национальную программу комиссии Украина-НАТО

Президент Украины Петр Порошенко 10 апреля подписал указ "Об утверждении годовой национальной программы под эгидой комиссии Украина-НАТО на 2019".

По словам Порошенко, критерии, необходимые для вступления в НАТО на 93% совпадают с критериями, которые необходимы для вступления в ЕС. И именно поэтому, заявил президент, этот документ так важен для Украины.

Глава государства заявил, что это системный, многоплановый документ, определяющий цели Украины, которые планируется достичь к концу 2020 года, и приоритетные задачи на текущий год.

"Украина 28 лет стояла на перепутье, нас пытались водить окольными путями. Обороноспособность государства - ослабляли, разрушали - армию, специальным законом запрещали офицерам НАТО даже приближаться к Генштабу и в Минобороны. Это то, с чем я столкнулся в 2014-м году. И вот теперь этот комплексный документ означает, что наша армия будет соответствовать стандартам НАТО и по вооружению, и по тактике оперативных направлений, стратегий и действий", - заявил президент.

Напомним, ранее Порошенко подписал программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО. Президент заявил, что Украина высоко ценит солидарность Североатлантического союза и неизменную поддержку перед лицом агрессии России. Он заверил, что Украина остается надежным партнером НАТО в построении общего и безопасного будущего.

По словам Порошенко, Украина уверенно прокладывала свой путь в Североатлантический альянс. В частности, Порошенко напомнил о создании новой украинской армии. По словам Порошенко, Украина "фактически является Восточным флангом Альянса. И по вооружению, и по опыту, и по стандартам".