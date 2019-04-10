Порошенко затвердив річну національну програму комісії Україна-НАТО

Президент України Петро Порошенко 10 квітня підписав указ "Про затвердження річної національної програми під егідою комісії Україна-НАТО на 2019".

За словами Порошенка, критерії, необхідні для вступу в НАТО на 93% збігаються з критеріями, які необхідні для вступу в ЄС. І саме тому, наголосив президент, цей документ важливий для України.

Глава держави заявив, що це системний, багатоплановий документ, який визначає цілі України, які планується досягти до кінця 2020 року та пріоритетні завдання на поточний рік.

"Україна 28 років стояла на роздоріжжі, нас намагалися водити манівцями. Обороноздатність держави - послаблювали, руйнували - армію, спеціальним законом забороняли офіцерам НАТО навіть наближатися до Генштабу і Міноборони. Це те, з чим я зіткнувся в 2014-му році. І ось тепер цей комплексний документ означає, що наша армія буде відповідати стандартам НАТО і по озброєнню, і по тактиці оперативних напрямків, стратегій і дій", - заявив президент.

Нагадаємо, раніше Порошенко підписав програму зміцнення партнерства між Україною і НАТО. Президент заявив, що Україна високо цінує солідарність Альянсу і незмінну підтримку перед обличчям агресії Росії. Він запевнив, що Україна залишається надійним партнером НАТО в побудові загального і безпечного майбутнього.

За словами Порошенка, Україна впевнено торувала свій шлях до Північноатлантичного альянсу. Зокрема, Порошенко нагадав про створення нової української армії. За словами Порошенка, Україна "фактично є Східним флангом Альянсу. І по озброєнню, і за досвідом, і за стандартами".