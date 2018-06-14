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Порошенко: в условиях агрессии РФ мы строим новую военную медицину по стандартам НАТО

НовостиПолитика    14.06.2018 - 11:51
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко отметил, что до 93% раненых бойцов, после получения медпомощи возвращаются в строй

В условиях российской агрессии Украина строит новую военную медицину по стандартам НАТО. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления по случаю Дня медицинского работника.

"В условиях российской агрессии мы строим новую военную медицину по стандартам НАТО. До 93% раненых бойцов, после получения медицинской помощи возвращаются в строй. Это действительно одни из лучших показателей, как отмечают мировые эксперты, среди стран, которые принимали участие в боевых действиях", - заявил Порошенко.

 

День медицинского работника - один из немногих профессиональных праздников, который отмечается не только среди работников отрасли, а в целом почитается украинским обществом. Спасибо за то, что заботитесь о жизни и здоровье всех нас. Уверен, что не реформировать медицинскую отрасль невозможно. Та система, которую мы унаследовали от СССР и искусственно сохраняли все эти годы, абсолютно неприспособленной к новым социальным и экономическим реалиям. За год нам многое удалось достичь. И это не косметические ремонты, а закладка новой системы охраны здоровья.

Опубликовано Петром Порошенко 14 июня 2018 г.

По словам главы государства, Украина заплатила огромную цену за то, что в предыдущие годы разрушалась армия и военная медицина.

Напомним, ранее Порошенко заявлял, что в селах Украины до конца года должны заработать около 500 амбулаторий нового типа.

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Теги публикации: Порошенко Петр, медицина  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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