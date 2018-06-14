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Порошенко: в умовах агресії РФ ми будуємо нову військову медицину за стандартами НАТО

НовиниПолітика    14.06.2018 - 11:51
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко зазначив, що до 93% поранених бійців, після отримання меддопомоги повертаються до строю

В умовах російської агресії Україна будує нову військову медицину за стандартами НАТО. Про це заявив президент України Петро Порошенко в ході виступу з нагоди Дня медичного працівника.

"В умовах російської агресії ми будуємо нову військову медицину за стандартами НАТО. До 93% поранених бійців, після отримання медичної допомоги повертаються до строю. Це дійсно одні з найкращих показників, як зазначають світові експерти серед країн, які брали участь в бойових діях", - заявив Порошенко.

 

День медичного працівника - одне з небагатьох професійних свят, яке відзначається не лише серед працівників галузі, а в цілому шанується українським суспільством. Спасибі за те, що дбаєте про життя й здоров’я усіх нас. Впевнений, що не реформувати медичну галузь неможливо. Та система, яку ми успадкували від СРСР і штучно зберігали всі ці роки, є абсолютно непристосованою до нових соціальних і економічних реалій. За рік нам багато чого вдалося досягти. І це не косметичні ремонти, а закладка нової системи охорони здоров’я.

Опубліковано Петром Порошенком 14 червня 2018 р.

За словами глави держави, Україна заплатила величезну ціну за те, що в попередні роки руйнувалася армія і військова медицина. 

Нагадаємо, раніше Порошенко заявляв, що в селах України до кінця року мають запрацювати близько 500 амбулаторій нового типу.

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Теги публікації: Порошенко Петро, медицина  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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