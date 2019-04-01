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Порошенко уполномочил Петренко подписать договор с Иорданией о помощи в уголовных и гражданских делах

Новости » Политика    01.04.2019 - 16:59
Порошенко уполномочил Петренко подписать договор с Иорданией о помощи в уголовных и гражданских делах
Фото: Павел Петренко (kmu.gov.ua)

Об этом говорится в распоряжениях президента Украины №39/2019-рп и №40/2019-рп

Президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение о полномочии главы Министерства юстиции Украины Павла Петренко на подписание Договора между Украиной и Иорданским Хашимитским Королевством. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе Администрации президента.

Как отмечается в распоряжениях президента Украины №39/2019-рп и №40/2019-рп, Павла Петренко уполномочивает на подписание Договоров между Украиной и Иорданией.

"Уполномочить Министра юстиции Украины Петренко Павла Дмитриевича на подписание Договора между Украиной и Иорданским Хашимитским Королевством о взаимной правовой помощи в гражданских делах", - говорится в распоряжении №39/2019-рп.

Кроме того, глава Минюста получил полномочия на подписание Договора между странами о взаимной правовой помощи по уголовным делам

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что президент Петр Порошенко назначил главу Мин'минюста Павла Петренко уповноваженним на подписание Договора между Украиной и Иорданским Хашимитским Королевством о передаче осужденных лиц.

Кроме того, президент Петр Порошенко назначил нового руководителя Службы внешней разведки Украины. Им стал Андрей Алексеенко.

21 марта президент Петр Порошенко назначил председателем Дарницкой районной горадминистрации Киев советника столичного городского головы - Сергея Леваду.

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